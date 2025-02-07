札幌市南区の動物園「ノースサファリサッポロ」が無許可で建物を建て営業していた問題で、付近の川にも違法な施設があり、市が撤去の指導をしていたことが新たに分かりました。札幌市南区の動物園・ノースサファリを運営する「サクセス観光」は、夏の期間に付近の盤の沢川周辺に所有する敷地内にキャンプ場などを建設しています。札幌市によりますと、２０２４年８月にこのキャンプ場などの施設が市が所有する敷地に入