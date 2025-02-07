◇プロ野球・巨人 春季キャンプ第2クール2日目(7日、宮崎)巨人のキャンプの第2クール・2日目には、シート打撃も行われました。登板した横川凱投手はこの日の投球を振り返り、チェンジアップについて「今日が初実戦だったのでどうかなと思って投げた。いい球もあれば、まだまだだなというか、もうちょっとだなという部分もあったので、そこは詰めていきたい」とコメント。143キロをマークしたストレートについては「すごい気持ちよ