インタビューに応じるレノボグループ日本法人の檜山太郎社長パソコン世界最大手、中国聯想（レノボ）グループ日本法人の檜山太郎社長（61）は、端末内部で人工知能（AI）の処理ができるパソコンで日本市場に攻勢をかける考えを示した。7日までに共同通信のインタビューで話した。日本企業は情報流出などへの警戒感から社内データをクラウド上で運用することに慎重で、それが欧米などに比べてAI活用に及び腰な理由とされている