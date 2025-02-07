今年の春闘で、鉄鋼大手各社の労働組合はきょう、賃上げを求める要求書を会社側に提出し、賃上げの定着に向けた労使交渉が本格的に始まりました。日本製鉄の労働組合は月額1万5000円の賃上げを求めました。日本製鉄 労働組合連合会幸野直通 会長「優秀な人材の確保・定着の観点からも、魅力ある労働条件作りが重要であるだけに、日本製鉄として、これまでにも増した積極的な支援を要請しておきます」きょう、日本製鉄