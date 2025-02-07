JRAは7日、第75回東京新聞杯（GIII、芝1600m）の枠順を発表した。マイルCS4着のブレイディヴェーグは4枠7番、待望の重賞タイトルを狙うボンドガールは2枠4番、2月いっぱいで定年を迎える河内厩舎ゆかりの血統ウォーターリヒトは6枠12番から発走する。 ■内枠有利も、外枠巧者のジョッキーに要警戒 過去10年、最多の3勝を挙げるのが1枠で【3.0.1.12】勝率18.8％、単勝回収値319と、勝率は群を抜き