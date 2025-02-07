[モスクワ ７日 ロイター] - ロシア大統領府のペスコフ報道官は、プーチン大統領とトランプ米大統領が首脳会談開催の可能性についてまだ協議していないと述べた。ＣＮＮが報じた。会談が必要かどうか、会談を実施する場合はどこでどのような形で行うかについて、両首脳の間で初期段階の接触は行われていないという。ロシア通信（ＲＩＡ）によると、ロシア下院国際問題委員会のレオニード・スルツキー委員長は、プーチン大統領とト