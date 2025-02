ディズニーの映像ストリーミングサービスであるDisney+の加入者が、2024年10月から12月までの間に70万人減少していたことが、ディズニーの財務報告により判明しました。ディズニーは2024年10月にDisney+のサブスクリプション料金を値上げしており、これが加入者離れを招いたと指摘されています。The Walt Disney Company Reports First Quarter Earnings for Fiscal 2025 - The Walt Disney Companyhttps://thewaltdisneycompany