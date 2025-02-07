７日午後３時５２分現在、長野県内以下の地域に大雪警報を出しました。長野市大雪警報中野市大雪警報大町市大雪警報飯山市大雪警報白馬村大雪警報小谷村大雪警報高山村大雪警報山ノ内町大雪警報木島平村大雪警報野沢温泉村大雪警報信濃町大雪警報小川村大雪警報飯綱町大雪警報栄村大雪警報長野地方気象台北部では、７日夜遅くから８日昼前まで大雪に警戒してください。