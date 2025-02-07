米巨大IT5社の24年10〜12月期決算【ニューヨーク共同】米巨大IT5社の2024年10〜12月期決算が6日、出そろった。生成人工知能（AI）の需要増加を背景に、クラウドサービスの成長や主力事業の伸びが各社の業績を押し上げた。アップルを除く4社は純利益が2桁増で、5社全てが増収増益だった。アップルの純利益は7％増の363億3千万ドル（約5兆5千億円）だった。売上高の半分程度を占める主力製品「iPhone（アイフォーン）」の売り上