北海道根室市で開催された「北方領土の日」の住民大会＝7日午後政府が定める「北方領土の日」の7日、4島に近い北海道根室市で領土問題の解決を求める住民大会が開かれた。元島民ら約750人が参加し「北方領土を返せ」「北方墓参再開を」と訴えた。歯舞群島・多楽島出身の工藤繁志さん（85）は「島に帰るまで力を尽くす」と強調した。また、原発の高レベル放射性廃棄物（核のごみ）最終処分場を巡る国民への説明会で「北方領土