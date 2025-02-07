河野純喜（JO1）（C） 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved. グローバルボーイズグループJO1河野純喜が、ディズニーの新たなミュージカル版『白雪姫』プレミアム吹替版（３月20日公開）で、白雪姫の運命の人・ジョナサン役に決定した。サプライズ発表の瞬間には、驚きと喜びを爆発させた。持ち前の力強さと甘さを兼ね備えた歌声、そして前向きな姿勢がジョナサンのキャラクターにぴったりと評価され