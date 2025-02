アメリカの下院議員らが2025年2月6日に、中国のチャットボットアプリである「DeepSeek」を政府の機器にインストールすることを禁止する法案「政府デバイスでのDeepSeek禁止法案」を提出しました。RELEASE: Gottheimer, LaHood Introduce New Bipartisan Legislation to Protect Americans from DeepSeek - Josh Gottheimerhttps://gottheimer.house.gov/posts/release-gottheimer-lahood-introduce-new-bipartisan-legislation-to-