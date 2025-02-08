Á´¤Æ¤ÎÇ­¤¬¹¬¤»¤ËÊë¤é¤»¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÊÝ¸î¥Í¥³±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¨¥¹¥Æ¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡£2024Ç¯¤ÏÁ´¹ñ22¤ÎÊÝ¸îÇ­ÃÄÂÎ¤Ë¡¢¥¨¥¹¥Æ¡¼¤ÎÇ­ÍÑ¥È¥¤¥ìÍÑÉÊ¤ò´óÂ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡ÖÅìµþÅÔ¿Í¤ÈÆ°Êª¤Î¤­¤º¤ÊÊ¡»ã¶¨²ñ¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¿Í¤ÈÆ°Êª¤Î¤­¤º¤Ê¡×¡Ë¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¡¢¥¨¥¹¥Æ¡¼¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È³«È¯Ã´Åö¼Ô¤¬¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤Ë¤¢¤ë¡Ö¿Í¤ÈÆ°Êª¤Î¤­¤º¤Ê¡×¤Î¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤òË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£³è