北京大興空港の辺防検査站（出入境検査所）で手続きに向かう外国人観光客。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）【新華社北京2月7日】中国国家移民管理局は5日、2025年春節（旧正月）連休期間（1月28日〜2月4日）の出入境者数が延べ1436万6千人で、前年の春節期間に比べ6.3％増えたと発表した。本土の住民は5.0％増の767万1千人、香港・マカオ・台湾地区の住民は5.6％増の573万7千人、外国人は22.9％増の95万8千人だった。交通機関の