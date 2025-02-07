ÃÏ¸µ¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë½Ð±éÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬ÃÏ¸µ¥é¥¸¥ª¶É¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£ÊÆ»Ê²ñ¼Ô¤ÏÂçÃ«¥â¥Ç¥ë¤Î¥·¥å¡¼¥º¤¬Âç¿Íµ¤¤ÇÇã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÄ¾ÀÜÊó¹ð¡£¡Ö¥¨¥¢¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤ä¥³¡¼¥Ó¡¼¤Î¥·¥å¡¼¥º¤è¤ê¤â¿Íµ¤¤À¡×¤È¶Ã¤­¤ò¤â¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ÃÏ¸µ¥é¥¸¥ª¶É¡ÖKLAC¡×¤ÎÈÖÁÈ¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥È¡¼¥¯¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÂçÃ«¡£¡Ö3ÅÙ¤ÎMVP¼õ¾Þ¼Ô¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¾¡×¤È»Ê²ñ¼Ô¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ô¥¡¥»¥¤»á¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¡ÖÈà