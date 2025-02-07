◆かわいくて役に立つ！東京パン屋さんでゲットできるかわいい雑貨かわいくて役に立つ東京のパン屋さんの雑貨を、“いい1日”を過ごすためのおでかけ情報をお届けする隔月刊誌「OZmagazine（オズマガジン）」がご紹介。気になる名ベーカリーのオリジナルグッズを編集部がセレクト！Parklet T-shirt／3500 円Parklet Cap／3500 円Parkletの100% コットンで肌触りのよいTシャツは、前面の左胸部分にお店のロゴ、背面にはパンを作る様