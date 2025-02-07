ºÇ¹âÊö¥¯¥é¥¹ÎòÂå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó 1949 ¥ì¥¹¥êー¡¦¥°¥é¥Ï¥à (AJS) 1950 ¥¦¥ó¥Ù¥ë¥È¡¦¥Þ¥»¥Ã¥Æ¥£ (¥¸¥ì¥é) 1951 ¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ç¥åー¥¯ (¥Îー¥È¥ó) 1952 ¥¦¥ó¥Ù¥ë¥È¡¦¥Þ¥»¥Ã¥Æ¥£ (¥¸¥ì¥é) 1953 ¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ç¥åー¥¯ (¥¸¥ì¥é) 1954 ¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ç¥åー¥¯ (¥¸¥ì¥é) 1955 ¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ç¥åー¥¯ (¥¸¥ì¥é) 1956 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥µー¥Æ¥£ー¥¹ (MV¥¢¥°¥¹¥¿) 1957 ¥ê¥Ù¥í¡¦¥ê¥Ù¥é¥Ã¥Æ¥£ (¥¸¥ì¥é) 1958 ¥¸