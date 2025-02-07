Michael Erman¡Î£¶Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÊÆ¹ñ¤Î°åÎÅ¶È³¦¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·¡¢£´Æü¤ËÈ¯Æ°¤µ¤ì¤¿ÂÐÃæ´ØÀÇ¤«¤é°åÌôÉÊ¤ä°åÎÅ´ØÏ¢À½ÉÊ¤òÌÈ½ü¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÀÇ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÆ¹ñÆâ¤Ç°åÌôÉÊ¤¬ÉÔÂ­¤·¡¢²Á³Ê¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï£´Æü¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë£±£°¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤òÈ¯Æ°¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñÉÂ±¡¶¨²ñ¡Ê£Á£È£Á¡Ë¤Ï£´Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×»á°¸¤Æ¤Î½ñ´Ê¤Ç¡¢ÂÐÃæ´ØÀÇ¤ÏÃæ¹ñ¤«¤éÍ¢Æþ¤¹¤ë¤¬¤ó¼£ÎÅÌô¤ä¿´Â¡ÉÂ¼£ÎÅÌô¡¢¹³