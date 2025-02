音声データ圧縮技術およびファイルフォーマットのMP3は非常に広く普及していますが、一昔前までは特許関連の問題から音声編集アプリにMP3エンコード機能を標準搭載できない状況にありました。記事作成時点ではMP3の特許は失効しており、MP3関連の機能を搭載したソフトウェアを自由に配布できるようになっています。You Didn't Notice MP3 Is Now Freehttps://idiallo.com/blog/listen-mp3-is-freeWhat does it mean that MP3 is fr