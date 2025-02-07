イーサン・ホーク主演、大ヒットを記録したホラー映画『ブラック・フォン』（2022）の続編、『ブラック・フォン2（原題）』は“高校青春映画”になる──。監督のスコット・デリクソンが米にて明かした。 スティーヴン・キングの息子ジョー・ヒルによる同名短編小説を映画化した前作は、連続殺人鬼に誘拐された少年フィニーが、監禁された地下室で、つながらないはずの黒電話から聞こえる“