¤Ä¤¤¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î¤¿¤á¡¢6Æü¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ø½ÐÈ¯¤·¤¿ÀÐÇË¼óÁê¡£²þ¤á¤Æ¤½¤Î³°¸ò¼êÏÓ¤Ë´üÂÔ¤ÈÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤ÇÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î³°¸ò¥Þ¥Ê¡¼¤¬¤¤¤Þ¤À¤Ë¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤À¡£¤³¤È¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î¡¢¥Ú¥ë¡¼¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ¡ÊAPEC¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö³Æ¹ñ¤Î¼óÇ¾¤ÈºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹¡×¡Ö¼°ÅµÃæ¤Ë°ì¿Í¤À¤±ÏÓÁÈ¤ß¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿ô¡¹¤Î¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢