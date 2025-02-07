7日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比120円安の3万8970円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 40746.60円ボリンジャーバンド3σ 40240.13円ボリンジャーバンド2σ 39733.67円ボリンジャーバンド1σ 39340.00円一目均衡表・基準線 39227.20円25日移動平均 39195.00円一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 39100.00円一目均衡表