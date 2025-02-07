7日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比9ポイント安の661ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 675.83ポイントボリンジャーバンド3σ 670.13ポイント6日東証グロース市場250指数現物終値 664.66ポイントボリンジャーバンド2σ 661.00ポイント7日夜間取引終値 655.20ポイント5日移動平均 653.49ポイント