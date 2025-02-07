気象台は、午前7時18分に、大雪警報を新庄市、村山市、東根市、尾花沢市、大石田町、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】山形県・新庄市、村山市、東根市、尾花沢市、大石田町、金山町などに発表村山、最上では、8日明け方まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■山形市□なだれ注意報9日にかけて警戒■米沢市□なだれ注意報9日にか
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