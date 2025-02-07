◇アイスホッケー女子ミラノ・コルティナ五輪最終予選第１日▽Ｇ組日本７―１フランス（６日、北海道・ｎｅｐｉａアイスアリーナ）４大会連続の五輪出場を目指す世界ランク７位のアイスホッケー女子日本代表「スマイルジャパン」は、同１３位のフランスに７―１で勝利し、初日を終えて首位に立った。釧路市出身のＦＷ伊藤麻琴（２０）＝トヨタシグナス＝が先制弾を含む２ゴール。前回の２２年北京五輪でメンバー入りを逃