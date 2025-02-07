愛知県フィギュアスケート選手権大会のブロンズ女子クラス1に出場元体操日本代表の寺本明日香さんが6日、愛知県フィギュアスケート選手権大会のブロンズ女子クラス1に出場することを自身のSNSで発表した。元トップアスリートの異例の挑戦に、ファンからは「素敵なニュース」「演技見てみたい」などの声があがっている。29歳の寺本さんは2012年ロンドン五輪、16年リオ五輪に出場。東京五輪でも3大会連続出場を目指していたが、2