2月5日、吉本興業に激震が走った。人気お笑い芸人ダイタクの吉本大と、9番街レトロのなかむら★しゅんが違法オンラインカジノに関与した疑いで警視庁から事情聴取を受けたと各社が報じたのだ。吉本は一部の所属タレントにコンプライアンス違反の疑いが判明し、活動を自粛させることを発表した。【写真】警視庁から事情聴取を受けた2人の吉本芸人“悪夢の二の舞”を心配する声「ダイタクは昨年、コンビ結成15年のラストイヤーで『
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