ºå¿À¤ÎÁ°´ÆÆÄ¡¦²¬ÅÄ¾´ÉÛ¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¸ÜÌä¡Ê£¶£·¡Ë¤¬¡¢£¶Æü¤Ë½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë²­Æì¡¦µ¹ÌîºÂÂ¼Ìîµå¾ì¤òË¬Ìä¡£Îý½¬Á°¤Ë¤Ï¡¢£³Æü¤ËÇ¾¹¼ºÉ¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿?¥ß¥¹¥¿¡¼¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹?¤³¤ÈµÈÅÄµÁÃË¤µ¤ó¤ò¤·¤Î¤Ó¡¢¼óÇ¾¿Ø¤äÁª¼ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÌÛ¤È¤¦¤ò¤µ¤µ¤²¤¿¡£²¬ÅÄÁ°´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆµÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ëµß¤¤¤Î¼ê¤òº¹¤·¿­¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿²¸»Õ¡££±£¹£¸£µÇ¯¤ÎÂè£²¼¡µÈÅÄÀ¯¸¢»þ¤Ë¤Ï¡¢³°Ìî¼ê¤«¤éÆóÎÝ¼ê¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤âµåÃÄ½é¤ÎÆüËÜ°ì¤ò