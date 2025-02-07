ソフトバンク・前田純投手（２４）が６日、宮崎キャンプでフリー打撃に登板し、開幕ローテーション入りをアピールした。石塚に２５球を投げ、１９スイングで安打性４本。球種を予告した真ん中への投球で２本のサク越えも許したが「だいぶ詰まらせたりできた。手応えは大きかった」と納得した。２２年育成ドラフト１０位。昨季中に支配下選手登録され、プロ初登板勝利も挙げた。ライバルの大津とともに一番乗りで打者と対戦。先