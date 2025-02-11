こんばんは、おばけてゃです！普段は「寝る怖ブログ」でフォロワーさんの怖い話や5ch名作ホラーなど、ゾッとするホラー漫画をお届けしています。今回は、2ちゃんねる「洒落怖スレ」より、「紫～僕だけが気づいた同級生の異変～」をご紹介します。 紫～僕だけが気づいた同級生の異変～ 4話 同級生の女の子が全身紫なことに、誰も気づいていないと確信した男の子。彼の頭は「ハテナ」で