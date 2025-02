サザンオールスターズが、3月19日(水)に10年ぶりとなるオリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』をリリース。後日発表とアナウンスされていた、完全生産限定盤に付属するSPECIAL DISCの詳細を発表。2024年9月に行った<ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA>のステージを全編完全収録したライブ映像作品が同梱される。2024年末に、多くのファンからの声に応えてライブ・ビューイングのアンコール上映が行われるほどに