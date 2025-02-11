旦那であるナオ君は口調も強く、なんと無職！ある日突然、アキ・息子・義母を残して家を出て行ってしまいます。2人の結婚生活は3年しか続きませんでした。そんな旦那から全てを奪う戦いがこれから始まります……。 浮気旦那から全て奪ってやった件 22話 家の中では義母とばかり過ごし、あまりナオヤさんとの会話はなかったそうです。ナオヤさんの仕事やお給料のことも知りません……。平穏に時間が流れ、アキさんは男の子を出産