Image: Superintendence of Archaeology, Fine Arts and Landscape of Salerno and Avellino 遺跡とかお宝、一度は掘り当ててみたい気はする。地下に埋設されたパイプラインの保守点検工事中に、何千年も前の歴史を掘り返してしまったらどうします?工事中に遺跡を発見実はこれ、リアルに起こったことなんですよ。イタリアのナポリ南部に位置するポンペイ近郊で、メタンガスのパイプライン工