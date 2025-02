▲1st Best Album『Chapter 1』MV盤BALLISTIK BOYZが、3月26日(水)にリリースする1st Best Album『Chapter 1』 のジャケットを公開した。併せて、初回生産限定盤に封入されるトートバック、キーホルダーのデザインも明らかになった。本作ジャケットはデザイナーの尾沢早飛が監修し、メンバーのアイデアを形にして制作。BALLISTIK BOYZの歴史を物語るような、本をモチーフにしたデザインに仕上がっている。▲1st Best Album『Chapte