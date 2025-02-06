¤­¤µ¤é¤®¾Þ¡ÊÆüÍË¡¦µþÅÔ¡Ë £³ºÐÇÏ¤Ë¤è¤ë¼Ç1800£íÀï¡¢£ÇⅢ¡£21～23Ç¯¤ÏÃæµþ¤Ç¤Î»Ü¹Ô¡£½¾¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Çー¥¿¤ÏµþÅÔ»Ü¹Ô»þ¤Î²áµî£·²ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ £±ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡Ì£³£±£±¡Í¡¢£²ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡Ì£°£²£²¡Í¡¢£³ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡Ì£±£°£±¡Í¡££¶ÈÖ¿Íµ¤°Ê²¼¡Ì£²£²£²¡Í¡¢£²¥±¥¿¿Íµ¤ÇÏ¡Ì£°£±£°¡Í¡£ÇÏÏ¢£³¥±¥¿£³²ó¤Ë¡¢ËüÇÏ·ô¤Ê¤·¡£ËèÇ¯£±～£´ÈÖ¿Íµ¤¤¬Ï¢¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ìー¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡££Ç&#854