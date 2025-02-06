¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/06¡Û½÷Í¥¤Î²Ï¹çÍ¥¼Â¤¬¡¢ÆüËÜ±Ç²è¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¶¨²ñ¼çºÅ¤Î¡Ö2025Ç¯ ¥¨¥é¥ó¥É¡¼¥ë¾Þ¡×¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢6Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ø¾Þ¼°¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢µÓÀþÈþºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¾æ»Ñ¢¡²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¥ß¥Ë¾æ¤ÇµÓÀþÈþºÝÎ©¤Ä±Ç²è¡Ö»Í·î¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÈà½÷¤Ï¡×¡Ö¤¢¤ó¤Î¤³¤È¡×¡Ö¥Ê¥ß¥Ó¥¢¤Îº½Çù¡×¡ÖÈ¬¸¤ÅÁ¡×¥É¥é¥Þ¡Ö²ÈÂ²¤À¤«¤é°¦¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢°¦¤·¤¿¤Î¤¬²ÈÂ²¤À¤Ã¤¿¡×¡ÊNHK¡Ë¡¢¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¡ÊTBS