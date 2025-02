昨年12月に発表された、ゲーム「鬼武者」シリーズ完全新作となる『鬼武者 Way of the Sword』。その開発者メッセージ映像が、2月5日に配信されたカプコン独自配信番組「カプコンスポットライト + モンスターハンターワイルズ ショーケース」内で公開された。『鬼武者 Way of the Sword』 開発者メッセージ:https://www.youtube.com/watch?v=QYsBOGUm_3w映像内では清水寺をはじめとした京都名所を舞台にしていることや、剣戟の爽