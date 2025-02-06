J£²¤Î¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ï£²·î£¶Æü¡¢MFÊ¡ÅÄ¹¸ÅÍ¤ÈÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¤â¤È¤Ç·ÀÌó²ò½ü¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ê¡ÅÄ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢½µ´©»ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤ÇÊ¡²¬ºß½»¤Î°ìÈÌ½÷À­¤È¤ÎÉÔÎÑ¡¦ÃæÀäÁûÆ°¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢£±·î21Æü¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Ï¡Ö°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤è¤ê¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼ÍÍ¤ª¤è¤Ó¥¯¥é¥Ö¤ò¼è¤ê´¬¤¯Á´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá