[Alexandros]が2月26日、CDシングル「SINGLE 3」をリリースする。同シングルの収録曲が発表となった。◆[Alexandros] 画像CDには全3曲を収録。テレビ朝日ドラマ『プライベートバンカー』主題歌「金字塔」ほか、新曲「Coffee Float」、2013年発売アルバム『Me No Do Karate.』収録曲「Stimulator」の再録ver.となる「Stimulator (:D)」だ。初回限定盤には、2024年3月に青山学院大学で開催された凱旋ライブ<Back To School!! celebr