樹智子の「好きなことして」がV☆パラダイスにてTV初放送される。バランスの取れたプロポーションと美形フェースが魅力的なの樹智子。極小ビキニやヒョウ柄コスチュームで自慢のボディを見せつける。美しくてセクシーな"いい女"を独り占め! (C)2024 TAKE SHOBO CO.,LTD.