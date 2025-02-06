¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/06¡Û½÷Í¥¤Î¶Ì¾ë¥Æ¥£¥Ê¤¬¡¢2·î8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥ÓÂçºåÀ½ºî¥É¥é¥Þ¡ÖÃÏµå¤ÎÊâ¤­ÊýSP in¥Ù¥È¥Ê¥à¡×¡ÊÍ¼Êý4»þ¡Á5»þ15Ê¬¡¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·ÏÎóÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ë¤Ë¤Æ¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤É¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¸«¤É¤³¤í¤ä·ëº§´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶Ì¾ë¥Æ¥£¥Ê¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÌ±Â²°áÁõ¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¢¡¶Ì¾ë¥Æ¥£¥Ê¼ç±é¡ÖÃÏµå¤ÎÊâ¤­ÊýSP in¥Ù¥È¥Ê¥à¡×2024Ç¯1·î¤«¤é3·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖÃÏµå¤ÎÊâ