ワイドショー番組「トゥナイト」（1980〜94年、テレビ朝日系）は、いまでも「伝説の番組」として語り継がれている。どこがすごかったのか。社会学者の太田省一さんは「政治も事件も風俗もぎりぎりのところを攻めた。今のテレビにはない強烈なパワーがあった」という――。写真＝iStock.com／aluxum※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／aluxum■番組発の流行語「ほとんどビョーキ」の意味「『トゥナイト』見たーい」。昨年話