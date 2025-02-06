¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/06¡Û½÷Í¥¤ÎµÈÀî°¦¤¬6Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¤Í¤³¤Î⽇¤ª¤á¤Ç¤È¤¦ NyART FESTIVAL 2025¡×¡Ê2·î7Æü¤è¤êÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¡Ë¤Î³«ºÅÄ¾Á°ÆâÍ÷²ñ¼èºà¤Ë¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²­¾»Ç·»á¡¢¤È¤ä¤Á¤«¤³»á¡¢¤è¤³¤¿¤À¤¤¤¹¤±»á¡¢¼ãº´¿µ⼀»á¡¢Ryu Ambe»á¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¡£¤Í¤³¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÈÀî°¦¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÂç¹¥¤­¤Ê¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¢¡µÈÀî°¦¡¢¡È¤Ë¤ã¤ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡É½¢Ç¤ËÜÅ¸¤Ï¡Ö¤Í¤³¡×