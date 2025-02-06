ÃËÁõ¤¬¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó¥Ö¥í¥ó¥É¥Ø¥¢¤¬ÏÃÂê½÷À­¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×Ý¯ºä46¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÚÀ¸¿ðÊæ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿·¤·¤¤È±¿§¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÊÅÚÀ¸¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àhabuchaan¤è¤ê¡ËÅÚÀ¸¤Ï¡ÖBlack or White¡×¤È½ñ¤­¹þ¤ó¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ê¶â¿§¤Î¥Ë¥å¡¼¥Ø¥ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸ø³«¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤â¥â¥Î¥¯¥í¥·¥ç¥Ã¥ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£172?¤ÎÄ¹¿È¤È¤¤¤¦·Ã¤Þ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢ÌÜÉ¡Î©¤Á¤Î¥Ï¥Ã¥­¥ê¤È¤·¤¿´éÎ©