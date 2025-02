電話は詐欺師が高齢者をだますためのツールのひとつとなっており、詐欺師らは高度なマニュアルを作成して組織的に詐欺を仕掛けてきます。そんな中、イギリスの通信事業者であるVirgin Media O2が、詐欺師からの電話に延々と話し続けて時間を浪費させる「AIおばあちゃん」を展開したとのことで、イギリスの日刊紙・The GuardianがAIおばあちゃんの仕組みや会話について報じています。‘Dear, did you say pastry?’: meet the ‘AI