(C)2025 Amazon Content Services LLC or its Affiliates. 2月14日よりプライムビデオで世界独占配信される、北野武最新作のAmazon Original映画「Broken Rage」。“暴力映画におけるお笑い”をテーマに制作された作品だが、去る2月5日に配信記念記者会見が開催されレポートが到着した。 会見には、監督・脚本・主演を務めた北野武氏をはじめ、「SHOGUN 将軍」で第82回ゴールデングローブ賞・助演