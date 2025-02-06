Image: BEAMS BOY まだ寒いけど、春の準備も少しずつ。バッグの定番ブランド、GREGORY（グレゴリー）。そのGREGORYの、スタンダードを押さえつつ個性を出せるリュックを見つけました。BEAMS BOYのGREGORY別注シリーズは、リュックからウエストパックまで5種類も登場。これなら人とかぶらないぞ〜。メッシュ生地の「NICE DAY」 Image: BEAMS BOY