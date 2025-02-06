¥â¥Ç¥ë¤Î¥è¥ó¥¢¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹Ç¯¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë½÷Í¥¤ÎÊÆÁÒÎÃ»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥°¥é¥ß¡¼¾Þ²ñ¾ì¤Ç¡ÖºÇ¹â¤Î¾Ð´é¡×¥è¥ó¥¢¡Êº¸¡Ë¤ÈÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àyoun1029¤è¤ê¡Ë¡Ö¤¹¤´¤¯µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÆó¿Í¤Î»þ´Ö¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¥°¥é¥ß¡¼¤ò¸«¤ËLA¤Ø¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Âè67²ó¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤ÎÈ¯É½¡¦¼ø¾Þ¼°²ñ¾ì¤Ç¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÊÂ¤ó¤À¼Ì¿¿¤ä¥°¥é¥¹¤ò·¹¤±¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö2¿Í¤È¤â¤ªÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¥è¥ó¥¢¡Êº¸¡Ë¤ÈÊÆ