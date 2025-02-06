¢£¡Ö°ì½ÖÃ¯¤À¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¡ªËÌÂ¼¾¢³¤¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë ¡Ú²èÁü¡ÛNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙËÌÂ¼¾¢³¤¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¿¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ëº£ÅÄÈþºù¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë 3·î31Æü¤è¤êÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÇÌø°æ¿ó¤ò±é¤¸¤ëËÌÂ¼¾¢³¤¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ Âè112ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ