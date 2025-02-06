ギリシャのエーゲ海に浮かぶ人気観光地の島で、1000回以上の群発地震が発生しています。すでに、およそ1万人が避難する事態になっています。【画像】旅行会社の日本人女性は群発地震でも冷静「ギリシャの人は慣れてないので･･･」■1週間で1000回以上の地震観測崖に沿って続く白壁とブルードームの美しい街並み。海に沈む夕日の絶景が見られ、エーゲ海で最も有名な観光地の一つ、ギリシャのサントリーニ島。年間340万人の観光